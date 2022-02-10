 

Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни

10.02.2022, 15:42, Новости дня
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“Я индивидуалистка. Не люблю спать вдвоем с Сашей. По секрету скажу, никогда не говорила: у нас отдельные спальни, я встаю ночью 100 раз чай с медом попить. Он устал от меня”, – рассказала певица.

“А как же интимная жизнь?” – уточнили журналисты.

“Если на то пошло, как раз не дома. Дома точно уже не то. Но если ты куда-то выбрался – хоть в машине. И мы всегда выезжали для этого в Карпаты. Карпаты – суперсексуальные”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов поженились 28 декабря 1995 года. Муж певицы является ее продюсером и менеджером. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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