 

Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни

10.02.2022, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я индивидуалистка. Не люблю спать вдвоем с Сашей. По секрету скажу, никогда не говорила: у нас отдельные спальни, я встаю ночью 100 раз чай с медом попить. Он устал от меня”, – рассказала певица.

“А как же интимная жизнь?” – уточнили журналисты.

“Если на то пошло, как раз не дома. Дома точно уже не то. Но если ты куда-то выбрался – хоть в машине. И мы всегда выезжали для этого в Карпаты. Карпаты – суперсексуальные”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов поженились 28 декабря 1995 года. Муж певицы является ее продюсером и менеджером. Детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Россия согласилась помочь Конго в борьбе с коронавирусом

13.04 / В Сети опубликованы изображения салона нового Toyota Land Cruiser 300

14.09 / В МВД рассказали о наказании для операторов связи за подмену номеров

13.07 / Bild – больше никаких «дам и господ» — Lufthansa переходит на гендерно-нейтральные приветствия

11.01 / Генконсульство в Алма-Ате предупредило о приостановке регистрации на вывозные рейсы

25.10 / Боярский предложил «зазнавшимся» фанатам «Спартака» залить горе водкой

10.11 / Семья одного из нападавших на Романа Ковалева в столичной подземке извинилась

14.11 / “Буду готовиться”. Разумков ответил, может ли он быть президентом Украины

18.10 / Приморские школьники создали QR-броши с информацией о вакцинации

10.07 / ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика