 

Сытник ответил на вопрос, планирует ли НАБУ возвращать в госбюджет больше средств, чем тратят на ведомство

10.02.2022, 15:41, Новости дня
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Один из журналистов задал ему вопрос, планирует ли НАБУ возвращать в госбюджет больше суммы, на которую финансируется ведомство.

“Ни один антикоррупционный орган не возвращал больше, чем на него шло финансирование”, – заявил Сытник.

По его данным, за второе полугодие 2021 года ведомство возместило 840 млн грн.

“Это достаточно серьезная сумма, если брать наш бюджет 1 млрд грн. То есть, в принципе, мы постепенно подходим к тому, что возвращаем средств или столько, или больше средств, выделяемых на финансирование”, – объяснил Сытник.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

По данным Сытника на 10 февраля 2022 года, по материалам НАБУ реальные приговоры вынесены 40 подозреваемым в коррупции, в числе которых судьи, прокуроры и сотрудники СБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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