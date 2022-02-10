 

Уволенная за стих Хармса петербургская учительница объяснила смену фамилии

10.02.2022, 15:40, Новости дня
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Учительница Серафима Сапрыкина, которую уволили из школы за стихи Даниила Хармса, объяснила, как и при каких обстоятельствах она меняла имя и отчество, и почему СМИ распространили сообщение о том, что она якобы пыталась скрыть судимость.

Один из журналистов после истории с Хармсом позвонил и начал «нагло и с напором» задавать вопросы. Пытаясь отшутиться, она сообщила, что на самом деле ее звали Хатима Хадуева, сказала сама Сапрыкина в интервью «Московскому комсомольцу».

Продолжая шутку, учительница сказала представителю СМИ, что сменила имя на Сима Казимова, а затем – на Варлену Франциско.

«Хатима Хадуева – это одна из участниц шоу экстрасенсов, а Варлену Франциско я просто придумала на ходу», – уточнила преподаватель.

Она добавила, что в действительности сменила фамилию, когда вышла замуж, тогда же она избавилась от отчества.

«В нашей стране педагогу с отчеством Чингизовна, сами понимаете, не очень-то доверяют. Я всю жизнь сталкивалась с этим. Мне говорили, что я «понаехала», на меня и скинхеды нападали. Отчество взяла духовного отца – Олега Иващенко. Он знает меня с 15 лет, сейчас настоятель большого нового храма в Волгограде», – рассказала Сапрыкина.

Она добавила, что ее обвиняют в том, что она «посмела» в 2016 году потерять паспорт и получить новые документы. На самом же деле тогда у нее украли сумку с документами.

«По закону человек может менять документы сколько угодно. Те, кто хочет моей гражданской казни, обладают, видимо, большими рычагами воздействия, чем я могла себе представить», – отметила собеседница.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что Сапрыкина якобы меняла фамилию, имя и отчество, чтобы якобы «избавиться» от судимости. До этого ее звали Симой Чингизовной Казимовой, и якобы в 2008 году у человека с такими именем и фамилией была судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Между тем в министерстве просвещения заявили, что Сапрыкина не намерена возвращаться работать в школу.

«Педагог гимназии из Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу. Педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе», – сказали в ведомстве.

В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший проверить сообщения. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе, пообещав провести проверку.



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