 

Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии

10.02.2022, 15:40, Новости дня
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.

Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, информирует РИА «Новости».

Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».

Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».

Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.



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