Грузинские депутаты призвали премьера начать прямой диалог с Россией

«Европейские социалисты», имеющие 4 мандата в 150-местном парламенте Грузии, в четверг призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили начать прямой диалог с Россией для решения актуальных проблем своей страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении партии отмечается, что такой шаг «будет поддержан населением Грузии». Они считают, что так удастся найти «оптимальное решение» важнейших проблем.

По мнению «Европейских социалистов», нынешняя ситуация в мире и в регионе «предоставляет Грузии уникальный шанс защитить жизненные интересы». Депутаты отмечают, что прямой диалог с Россией ведут ведущие западные страны. К этому они призвали и президента Украины.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008.