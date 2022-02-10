 

Грузинские депутаты призвали премьера начать прямой диалог с Россией

10.02.2022, 15:40, Новости дня
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«Европейские социалисты», имеющие 4 мандата в 150-местном парламенте Грузии, в четверг призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили начать прямой диалог с Россией для решения актуальных проблем своей страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении партии отмечается, что такой шаг «будет поддержан населением Грузии». Они считают, что так удастся найти «оптимальное решение» важнейших проблем.

По мнению «Европейских социалистов», нынешняя ситуация в мире и в регионе «предоставляет Грузии уникальный шанс защитить жизненные интересы». Депутаты отмечают, что прямой диалог с Россией ведут ведущие западные страны. К этому они призвали и президента Украины.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008.



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