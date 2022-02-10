Специалисты выяснили, от чего зависит сексуальное удовлетворение партнеров

Пары, которые довольны своей сексуальной жизнью, чувствуют стабильность и счастливы в отношениях. Связь с партнером важна для получения удовольствия.

Группа исследователей под руководством Лауры М. Вауэлс решили узнать, сможет ли научная модель предсказать степень сексуального удовлетворения партнеров. Для этого были отобраны 2 группы добровольцев. В первой выборке был 891 участник (средний возраст 32 года), из них 54% были гетеросексуальной ориентации, 21% – бисексуалы, а 18% – геи. Во второй группе было 56% гетеросексуалов и 41% бисексуалов (средний возраст 30 лет).

Всем добровольцам предложили заполнить онлайн-анкеты, а 754 человека со второй выборки поучаствовали в опросе. Во время разговора участникам задавали вопросы о сексуальных желаниях, взаимоотношениях с партнером, использовании противозачаточных средств и прочее. Исследование показало, что достижения сексуального удовлетворения у представителей обеих групп зависит от качества отношений с партнером. Некоторым очень важно присутствие романтических чувств и взаимного желания. Согласно результатам, люди, которые постоянно пытаются разнообразить секс, получают больше удовольствия и имеют стабильные счастливые отношения.

Специалисты выяснили, что пол не играет роли в определении степени сексуального удовлетворения. Результаты показали, что для женщин очень важно предоставить удовольствие партнеру, а мужчины больше заботятся о собственном наслаждении.

Источник: www.psychologies.ru