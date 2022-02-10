Специалисты сравнили влияние молотого и растворимого кофе на продолжительность жизни человека

Эксперты выяснили, что для здоровья человека полезен только молотый кофе. Умеренное употребление напитка продлевает жизнь.

На сегодняшний день кофе считается самым популярным напитком в мире. Ученые не пришли к единому мнению, как этот продукт влияет на организм человека. Несмотря на это, недавнее исследование показало, что умеренное употребление кофе снижает риск ранней смерти на 12% и уменьшает возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

Венгерские исследователи совместно с представителями Лондонского университета королевы Марии на протяжении 11 лет наблюдали за группой добровольцев. В начале эксперимента в участников (средний возраст 56 лет) не обнаружили заболеваний сердца, 56% из них употребляли до трех чашек кофе ежедневно, а 22% вовсе его не пили. Специалисты выяснили, что в конце исследования у любителей кофе на 17% снизился риск смерти от сердечно-сосудистых патологий, также они на 21% меньше остальных подвержены развитию инсульта. При этом не наблюдался повышенный уровень артериального давления.

Важно то, что польза напитка для здоровья зависит от его типа. Четверть группы добровольцев употребляли растворимый кофе, и исследователи не заметили у таких людей положительных результатов. Это объясняют тем, что в составе продукта содержится меньше кофеина и больше вещества акриламида, которое имеет канцерогенные свойства и может навредить нервной системе. Специалисты заявили, что положительных эффект молотого кофе на организм связан с его действием на миокард. У людей, которые умеренно употребляют напиток, обнаружили расширение желудочков сердца, вследствие чего увеличивается перекачивание крови.

Источник: www.mk.ru