 

Лавров не увидел точек соприкосновения у РФ и НАТО по нерасширению альянса

10.02.2022, 14:54, Новости дня
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У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

«Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счет ослабления безопасности других», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом министр добавил, что «не может сказать, что вырисовываются какие-то точки соприкосновения». «Надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика», – добавил Лавров.

Ранее стало известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с приглашением продолжить серию встреч в рамках Совета Россия-НАТО.

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.



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