Системный кризис в медицине заставил петербуржцев стоять в больничных очередях с четырех утра

Жители Петербурга не могут быстро и безопасно воспользоваться медицинской помощью. Система здравоохранения в регионе переживает системный кризис, как в лихие «90-е».

Как информирует Telegram-канал «Площадь Восстания», ночью на Наличной улице образовалась живая очередь на прием к медицинскому специалисту. Отмечается, что по рукам людей начали «ходить» списки, как во времена СССР.

«Олды всплакнули. Но нет, это не пост для ностальгии по 90-м. Это настоящее. Только вот на дворе 2022 год и пик пятой волны пандемии», –говорится в источнике.

Образование гигантских очередей связано с тем, что до врачей в Северной столице не дозвониться. Свою роль сыграл и резкий всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон».

Ранее в Смольном отчитались о запуске дистанционной системы открытия и закрытия больничных. Однако по факту горожане по-прежнему не могут воспользоваться данной услугой. Несмотря на это, губернатор Беглов не видит существенной проблемы в системе здравоохранения региона.