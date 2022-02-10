 

Системный кризис в медицине заставил петербуржцев стоять в больничных очередях с четырех утра

10.02.2022, 14:40, Разное
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Жители Петербурга не могут быстро и безопасно воспользоваться медицинской помощью. Система здравоохранения в регионе переживает системный кризис, как в лихие «90-е».
Как информирует Telegram-канал «Площадь Восстания», ночью на Наличной улице образовалась живая очередь на прием к медицинскому специалисту. Отмечается, что по рукам людей начали «ходить» списки, как во времена СССР.

«Олды всплакнули. Но нет, это не пост для ностальгии по 90-м. Это настоящее. Только вот на дворе 2022 год и пик пятой волны пандемии», –говорится в источнике.

Образование гигантских очередей связано с тем, что до врачей в Северной столице не дозвониться. Свою роль сыграл и резкий всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон».

Ранее в Смольном отчитались о запуске дистанционной системы открытия и закрытия больничных. Однако по факту горожане по-прежнему не могут воспользоваться данной услугой. Несмотря на это, губернатор Беглов не видит существенной проблемы в системе здравоохранения региона.



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