Беременная Рианна посетила центр ветеранов в Лос-Анджелесе

Рианна радует своих поклонников не только эпатажными нарядами, но и добрыми делами. На днях 33-летняя певица, которая скоро станет мамой, посетила кампус “Улица ветеранов” в Брентвуде, западный Лос-Анджелес, штат Калифорния, где проживают ветераны войск США. Она привезла с собой фургон, заполненный различными вещами: сообщается, что там были спальные мешки, одеяла, термобелье, фонарики, туалетная бумага, вода, велосипедные замки и даже мини-сейфы.

Она пришла сюда, чтобы по-настоящему выслушать ветеранов, живущих в этом доме. Она несколько часов сидела и просто слушала об их проблемах и переживаниях. Там не было ни папарацци, ни съемочной группы, ни журналистов. Она сделала это от чистого сердца по своему собственному желанию, – гласит текст под фото с Рианной, опубликованные в официальном аккаунте организации AFTP (Always For The People) Foundation.

Также сообщается, что Рианна привезла жителям дома одежду и еду. Жители были тронуты заботой и вниманием артистки и не скрывали своих эмоций от встречи со звездой:

Она действительно проявила заботу к нам. Она всех выслушала, пообщалась с нами и раздала все необходимое. Она фотографировалась со всеми, кто просил ее об этом.

Спасибо вам (Рианне) за то, что отнеслись к нам с любовью и поддержали. И, самое главное, спасибо за ваше время, которое вы потратили, чтобы выслушать ветеранов.

Для гуманитарного визита Рианна выбрала скромный, не кричащий образ: черную оверсайз-толстовку с капюшоном и лаконичным принтом на груди, черные мешковатые спортивные штаны и черно-белые кеды. Все время, пока певица была в лагере, она находилась в плотной медицинской маске.