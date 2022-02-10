В Солнечной системе обнаружили очень молодую пару астероидов

По словам ученых, никто и не рассчитывал, что в Солнечной системе могут быть настолько молодые космические тела. Речь идет о недавно обнаруженных двух астероидах, которые находятся на солнечной орбите. Их возраст составляет всего лишь по 300 лет!

До сих пор астрономам были известны космические тела, которые минимум в десять раз старше указанных астероидов.

Астероиды движутся по эллиптической орбите, периодически приближаясь к Земле, говорят ученые. Однако расчеты показывают, что в ближайшее время они ничем не угрожают нам. Размер одного астероида в диаметре достигает километра. Другой примерно вдвое меньше, говорят специалисты. Состав минералов, из которых состоят астероиды, идентичен.