Петербуржцы не могут безопасно пользоваться медицинскими услугами

Петербуржцы оказались отрезаны от получения своевременных и безопасных медицинских услуг, им приходится с стоять в очередях на улице с четырех утра.

Жители города вынуждены записывать на прием вручную. О таком случае в поликлиническом отделении № 53 на Наличной улице сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания».

«Олды всплакнули. Но нет, это не пост для ностальгии по 90-м. Это настоящее. Только вот на дворе 2022 год и пик пятой волны пандемии», — подчеркнули на канале.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова сообщила о запуске дистанционной системе открытия и закрытия больничных. Но по факту чиновники не наладили стабильной работы механизма.