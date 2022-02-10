 

Петербуржцы не могут безопасно пользоваться медицинскими услугами

10.02.2022, 14:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петербуржцы оказались отрезаны от получения своевременных и безопасных медицинских услуг, им приходится с стоять в очередях на улице с четырех утра.

Жители города вынуждены записывать на прием вручную. О таком случае в поликлиническом отделении № 53 на Наличной улице сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания».

 «Олды всплакнули. Но нет, это не пост для ностальгии по 90-м. Это настоящее. Только вот на дворе 2022 год и пик пятой волны пандемии», — подчеркнули на канале.

Ранее администрация губернатора Александра Беглова сообщила о запуске дистанционной системе открытия и закрытия больничных. Но по факту чиновники не наладили стабильной работы механизма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Трамп обжалует в Верховном суде решение суда Пенсильвании по выборам

03.05 / Принц Гарри выступил на концерте в Лос-Анджелесе. Его встретили овациями. Видео

25.03 / “Зачем так живот втягивать?”, “Фотошоп без палева”, “Красотка”. Дочь Поляковой снялась в раздельном купальнике

09.08 / Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России

19.08 / Газпром повысил прогноз по средней цене поставок газа в Европу

08.03 / Жертвами пожара в Киеве стали три человека – ГСЧС

06.01 / Вучич поздравил Путина с Рождеством

28.11 / Начал работу фонд имени Павла Шеремета

26.03 / Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога

24.07 / Россия предложит другим странам воспользоваться своим ядерным буксиром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика