МОК назвал спекуляциями…

…предположения о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляциями предположения о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

«Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — пояснил Адамс во время пресс-конференции.

На вопрос о том, почему Адамс не хочет подробнее комментировать ситуацию, Адамс ответил, что тема спорта для людей интереснее. «Большинство людей следят именно за соревнованиями. Например, я разговаривал со своей мамой, и она с большим энтузиазмом следит за соревнованиями», — пояснил он.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что в курсе ситуации с Валиевой после отложенной церемонии награждения на Олимпийских играх, однако никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало.

Сегодня российская фигуристка вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Играх. Ее тренер Этери Тутберидзе отказалась комментировать информацию о допинге. «Сплетнями не занимаюсь», — сказала она.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках РФ сообщили, что Валиева продолжит участие в Олимпийских играх несмотря на сообщения о допинге. «Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — уточнила пресс-секретарь федерации Ольга Ермолина.

Накануне церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине перенесли. Портал Inside the Games предположил, что это может быть связано с результатом допинг-теста 15-летней фигуристки Валиевой. Информацию о задержке мероприятия подтвердили в Международном Олимпийском комитете (МОК) и в Международном союзе конькобежцев, но не назвали причин.

Из-за юного возраста Валиева попадает в категорию «защищенных персон», объясняет Inside The Games. В случае нарушения антидопинговых правил спортсменом, который не достиг 16-летнего возраста, детали произошедшего официально не разглашаются. По этой же причине наказание спортсмену могут смягчить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Поднебесной найдено золото партии

Сборная РФ по фигурному катанию выиграла командный турнир. А впереди — новые открытия

Вчерашняя церемония награждения фигуристов должна была состояться в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск). «Поскольку есть юридические последствия, мы не можем много рассказать на данном этапе», — сообщили в МОК по поводу переноса.

До этого сообщалось, что накануне Валиева и другие российские фигуристы: Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов не приняли участие в запланированной тренировке. При этом Кондратюк сегодня должен выступить в произвольной программе мужского турнира.

—