Гетманцев считает “идиотской” дискуссию о необходимости работать с кассовыми аппаратами

“Реформа состоялась, отменять РРО никто не будет. Мы за счет государства разработали бесплатную систему, пожалуйста, установи и выдавай чек, больше ничего не надо. Эту дискуссию, по поводу “надо или не надо”, я считаю идиотской – именно по медицинскому диагнозу, без метафор”, – сказал он.

Нардеп отметил, что с таким же успехом можно обсуждать отмену налогообложения.

“Давайте, например, […] выйдем на улицу, возьмем пару-тройку людей, нарисуем плакаты: “Президент Владимир] Зеленский, Гетманцев – вбивці бізнесу”, повесим и потребуем отменить налоги. Потому что без налогов бизнес будет лучше развиваться, все же выйдут из тени, все будет по-белому”, – сыронизировал Гетманцев.

Он подчеркнул, что продажи товаров фиксируют почти во всем мире.

“Почему ФЛП, продавая товар, не должен фиксировать продажу? Я о Сомали говорить не буду, но весь остальной мир так делает, а мы с вами продолжаем дискуссию. Ну это же идиотизм!” – заявил Гетманцев.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В 2021 году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Кабинет Министров сделал исключение по использованию РРО для предприятий сельской торговли.

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