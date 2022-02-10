 

“Ну и зачем нам твой чебурек?”, “Булочки”. Асмус крупным планом показала пятую точку

10.02.2022, 14:11, Новости дня
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Актриса снята со спины так, что крупным планом показана ее пятая точка в облегающих джинсах.

“Настроение, когда спала два часа, и у тебя целый день съемки на французском языке”, – написала она. О каком проекте идет речь, Асмус не сказала.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Ну и зачем нам твой чебурек?” – спросила подписчица lana4ka_kas.

“Это не чебурек, это булочки”, – ответила ей 001ru01.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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