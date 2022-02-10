 

МИД Украины выразил протест по поводу «блокирования» Россией акватории Черного моря

10.02.2022, 14:10, Новости дня
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В пресс-службе МИД Украины заявили, что ведомство выразило протест из-за решения РФ «блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива».

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство считает площадь проведения маневров «беспрецедентной по охвату». Также отмечается, что усложнение международного судоходства, прежде всего торгового, может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

В Кремле уже заявили, что все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда.

В четверг отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота России зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. За время похода корабли преодолели около 7 тыс. морских миль. Они, в частности, осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

В среду отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.



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