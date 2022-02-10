 

Bloomberg: Дорогая нефть принесет бюджету РФ дополнительно 65 млрд долларов

10.02.2022, 14:10, Новости дня
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Нестабильная ценовая ситуация на рынке нефти принесет российскому бюджету дополнительные 65 млрд долларов и укрепит экономику страны на фоне угрозы западных санкций, информирует Bloomberg.

Отмечается, что для роста нефтяных доходов до этой величины, цены на нефть должны оставаться на текущем уровне в 90 долларов за баррель. По оценке экономистов Bloomberg, при цене 100 долларов за баррель дополнительные доходы могут достичь уже 80 млрд долларов, пишут «Ведомости».

При этом издание уточняет, что в рублевом выражении эта сумма может быть еще больше из-за ослабления российской валюты по отношению к доллару на фоне угрозы новых санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Согласно оценке экспертов, в федеральном бюджете РФ на текущий год базовая цена экспортной нефти Urals заложена на уровне 44,2 долларов за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже этого показателя, Минфин покупает или продает иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

А в 2022 году доходы федерального бюджета РФ от нефтегазового сектора составят 9,54 трлн рублей, на эту статью придется 38,1% всех бюджетных доходов. Ожидается, что в 2023 году они снизятся до 9,19 трлн рублей (36%), а в 2024 году до 8,56 трлн (33,2%).

Напомним, в начале февраля стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель. Цена на сорт Urals растет вслед за эталоном Brent, баррель которой впервые за семь лет пробил отметку 91 доллар.

Ранее баррель нефти Brent на открытии торгов подешевел до 89,25 доллара. А стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов.



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