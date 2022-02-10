Археологи нашли 800-летний дворец возле олимпийской деревни в Китае

Во время проведения геологоразведочных работ в Тайцзычэне были обнаружены руины старинного дворца. Археологи порекомендовали перенести Олимпийскую деревню.

В 2017 году стало известно, что Зимние Олимпийские игры 2022 года будут проводиться в Китае. Изначально спортивная деревня должна была располагаться на территории Тайцзынчэна. Перед началом строительства археологи тщательно изучили местность с помощью масштабных геологоразведочных работ. Это делалось для того, чтобы исключить повреждение исторических ценностей Китая.

Специалисты были шокированы, когда они обнаружили руины летнего дворца 1202 года, который существовал во времена династии Цзинь. По словам декана Института культурных реликвий и археологии Чжана Вэньруя, археологи не были готовы к такому грандиозному открытию и сначала не оценили важность находки. Некоторые посчитали, что это просто ненужные останки старых и бесполезных зданий. Позже эксперты обнаружили на территории раскопок части бесценной керамики и строительных материалов. В итоге было найдено 67 фундаментов и 14 дорог, отломки белоснежного фарфора и скульптур дракона. Специалисты выяснили, что перед ними представлены останки древнего дворца Тайхэ, который был летней резиденцией императора Ваньяна Цзина. Правитель был на троне с 1189 по 1208 год, это значит, что постройке больше 800 лет.

Такая находка заставила археологов сообщить о необходимости переноса Олимпийской деревни с территории Тайцзынчена. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах одобрил этот шаг. Руководящий группой археологов Хуан Синь надеется, что иностранные спортсмены смогут увидеть выставку и узнать больше об истории Китая.

Источник: techno.nv.ua