Принц Гарри пообещал продолжить дело принцессы Дианы по борьбе со СПИДом

Вчера принц Гарри в рамках продолжения своей социально важной работы публично поднял тему борьбы со СПИДом. В частности, он пообещал продолжить дело, начатое его матерью, принцессой Дианой. Герцог пообщался по видеосвязи из своего калифорнийского дома, где живет с супругой Меган Маркл и двумя детьми, с Гаретом Томасом. Гарет – бывший регбист, который в 2019 году признался, что ВИЧ-инфицирован, а позже создал свою компанию “Борьба с ВИЧ”. Беседа принца Гарри и активиста борьбы со СПИДом была приурочена к Национальной недели тестирования на ВИЧ, которая сейчас проходит в Великобритании.

В разговоре с Томасом герцог Сассекский отметил, что продолжает выступать за повышение осведомленности о ВИЧ. Принц идет по стопам своей матери, принцессы Дианы, которую тоже волновала эта проблема. В частности, 35 лет назад она открыла первое в Великобритании отделение для ВИЧ-инфицированных в лондонской больнице Миддлсекс.

То, что тогда сделала моя мама, и то, что сделали многие другие, так это разрушили стену молчания. Они просто выбили дверь и сказали: “Нет! Если люди страдают, мы не должны зарывать голову в песок, а надо больше узнавать. Если болезнь может быть клеймом, то нам всем надо просто больше говорить об этом. Сначала такая открытая позиция заставляла людей чувствовать себя неловко… Но стигма процветает в молчании. Мы это знаем, – сказал принц Гарри, и добавил, – моя мама все эти годы воспитывала в себе сочувствие и понимание, а также любопытство, интерес, которые, думаю, действительно были очень сильными.

Принц Гарри отметил, что большинство людей живут в “блаженном неведении” в вопросе ВИЧ/СПИД, просто не веря, что могут заразиться. Герцог призвал всех сдать анализ на ВИЧ, назвав этот тест “обязанностью” каждого.

Это уже вторая публичная онлайн-дискуссия герцога Сассекского с начала февраля. Ранее Гарри, как глава департамента по психическому здоровью компании BetterUp, поговорил о ментальном здоровье и важности находить время на себя.

Такая общественная активности Гарри, как считают его многие поклонники, связана с тем, что в конце января руководство компании Spotify, с которой герцог и герцогиня Сассекские заключили многомиллионный контракт, заявило о бездействии монаршей пары, которая с 2020 года выпустили только один подкаст. На это Гарри и Меган выпустили заявление, в котором обвинили Spotify в дезинформации о COVID-19.

