Цвет бедности. Цвет богатства – Личное мнение

У бедности есть цвет: серый.



Фото: istockphoto.com

Со временем в жизни бедного человека тусклый серый налёт покрывает многое: некогда белые трусы, потолки в подъезде, снег под ногами у метро и даже лицо.

О лицах и поговорим.

То, где и как мы живём, какие продукты едим, какую воду пьём, каким воздухом дышим — всё это отражается на наших лицах.

Так, богачи, живущие в горах Аспена, например, наслаждаются чистым воздухом, пьют только родниковую воду, а утро начинают со свежевыжатого сока из сельдерея, имбиря, яблока и лимона, выращенных без пестицидов, разумеется.

Облачившись в белоснежные брюки и широко улыбаясь здоровыми, белыми зубами, эти люди бросают мячи своим выхоленным собакам в парке под шум ручья.

У богатства тоже есть свой цвет: белый.

Подойдите к зеркалу прямо сейчас. Вглядитесь в своё лицо. Что на нём читается: финансовые трудности или достаток? Усталость или бодрость духа? Серость или сияние?

Постарайтесь оценить себя непредвзято, словно видите впервые.

Если на лице вы заметили тусклость, серость, загнанность, ходите сюда, учить буду.

Чтобы выглядеть на миллион, мультимиллионером быть вовсе не обязательно.

Нет денег на суп, сваренный на родниковой воде? Под домом — не предгорье Альп, а коптящий завод или автомобильная гарь? Не надо опускать руки.

Надо знать кое-какие секреты. Например, как правильно выводить токсины из организма, которые вы поглощаете, живя в прогорклом городе, покупая продукты, непонятно где и как выращенные, моясь под хлорированной водой с солями кальция и магния.

Есть безопасные сорбенты, которые легко и быстро выведут эти токсины из вашего организма. Почему не пользуетесь?

Я сейчас — не про те сорбенты, которые можно пить при серьёзном отравлении, а про те, что показаны для ежедневного применения. Например, Zeolit от O-complex.

В отличие от жёстких сорбентов, которые просто впитывают и сметают всё на своём пути — и токсины, и всё полезное — цеолит работает селективно: выводит только плохое, не затрагивая хорошее.

У минерала — такая структура, что крупные, полезные молекулы (витамины или, скажем, аминокислоты) в него не «впитываются». А вот мелкие свободные радикалы, соли тяжёлых металлов и прочая токсичная дрянь убираются на «ура».

Сибирские учёные исследуют цеолит и используют в медицине ещё с советских времён.

Его применяли для очистки радиоактивной воды при авариях на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме. Чернобыльские ликвидаторы, которые пили цеолит разведённым в воде, меньше страдали от проявлений лучевой болезни.

Этот минерал справляется даже с радиоактивным цезием и стронцием, а уж с бытовыми аллергенами или городскими токсинами разбирается на раз.

Страдаете от аллергии? Попробуйте O-complex c цеолитом. Он помог многим людям: почитайте. Возможно, поможет и вам.

Ну, хорошо: с помощью цеолита вы разгребли помойку внутри, убрали лишнее. Что дальше?

Дальше нужно наполнить организм чем-то полезным.

Но O-complex потому и «комплекс», что эту проблему тоже решает.

Для тех, кто не знает, где взять сил и бодрости, есть Mineral Complex — натуральный концентрат макро- и микроэлементов, в основе которого — тот же цеолит, но ещё и с кучей полезных веществ — лучших из тех, что может дать прекрасная сибирская природа: от ягеля до комплекса гуминовых кислот.

Mineral Complex восполняет дефициты витаминов и минералов, налаживает обмен веществ, повышает эластичность сосудов и приводит в равновесие нервы.

Начните капать в утренний стакан воды дозу Mineral Complex. Через пару недель вы обнаружите, что просыпаться по утрам стало легче.



Фото: istockphot.com

Лицо свежее, кожа здоровая, дух бодрый, настроение отличное! Вы начнёте производить совершенно другое впечатление на окружающих: впечатление человека, у которого всё хорошо в жизни.

Zeolit с промокодом MIRO обойдётся вам в 1890 рублей вместо 2290.

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Просто дарю вам эту скидку. Надеюсь, воспользуетесь и приведёте себя, организм и лицо в порядок.

Лицо должно быть здоровым и свежим, а не густо накрашенным. Как этого достичь? Я только что рассказала.

Теперь вы мне расскажите, что о вас можно сказать по одному лишь лицу? Какое впечатление, вы производите на окружающих?

БАД не является лекарственным средством, не предназначен для лечения заболеваний. Перед приёмом проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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