 

Гетманцев призвал бизнес сообщать обо всех злоупотреблениях налоговиков и таможенников

10.02.2022, 13:25, Новости дня
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“На протяжении многих лет группа местных налоговых чиновников издевалась над бизнесом Одесской области. Предприятия, не нарушавшие закон, безосновательно по инициативе этих же чиновников заносились в рисковые, их работа блокировалась либо с целью последующего “платного” вывода из системы, либо под заказ конкурентов. Преступление выявили, мотивы преступления устанавливает следствие. А пока делаем все, чтобы все причастные к преступлениям чиновники навсегда покинули госслужбу. Выражаю благодарность за работу и содействие в очищении налоговой службы ГБР. Знаю, что подобные проявления есть и в других областях. Дойдем до всех, но сделаем это значительно быстрее, если бизнес не будет молчать, бояться, упаси боже, пытаться “зарешать”, а будет сообщать нам о всех злоупотреблениях налоговиков и таможенников”, – написал политик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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