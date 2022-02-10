 

В Минспорта взял на контроль ситуацию с переносом церемонии награждения фигуристов на ОИ

10.02.2022, 13:24, Новости дня
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Министерство спорта контролирует развитие ситуации, связанной с церемонией награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде, информирует пресс-служба ведомства.

«Министерство спорта находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию. Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в зимних Олимпийских играх. РФ неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.



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