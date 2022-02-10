В Кремле заявили о соответствии маневров кораблей в Черном море праву

Все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом», – сообщил Песков.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что российские военные корабли в Черном и Азовских морях якобы заблокировали торговые передвижения кораблей.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту информацию, отметив, что об этом заявляют якобы украинские власти, отмечает РИА «Новости».

В четверг отряд больших десантных кораблей (БДК) Военно-морского флота РФ зашел в Севастополь, завершив переход вокруг Европы, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. За время похода корабли преодолели около 7 тыс. морских миль. Они, в частности, осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

В среду отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.