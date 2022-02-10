CNN – из-за пандемии старейший британский паб оказался на грани закрытия

Английский паб с более чем 1000-летней историей, претендующий на звание старейшего в Британии, вынужден закрыться из-за финансовых проблем, обострившихся из-за пандемии COVID-19. Как пояснили представители паба, это заведение закрывает свои двери и переходит под управление долговых администраторов после долгого периода работы «в крайне сложных условиях» на фоне пандемии, пишет CNN.



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Расположенный к северу от Лондона английский паб Ye Olde Fighting Cocks, который претендует на звание старейшего британского паба, вынужден закрыть свои двери из-за финансовых сложностей, особенно остро проявившихся за долгий период вынужденного простоя и ограничений из-за пандемии COVID-19. Как указано на сайте этого заведения в Сент-Олбансе, оно было основано ещё в 793 году нашей эры и получило своё нынешнее название от петушиных боёв, которые проводились здесь в конце XIX века, пишет CNN.

Книга рекордов Гиннесса ранее уже признавала Ye Olde Fighting Cocks старейшим пабом в Англии, однако на данный момент этот рекорд признан недействующим. Он был приостановлен в 2000 году, когда стало ясно, что проверить достоверность этих данных со всей точностью не представляется возможным, пояснили CNN официальные представители Книги Гиннесса. Это связано с тем, что во многих случаях точный возраст и историческое использование зданий остаются неопределёнными.

В любом случае, Ye Olde Fighting Cocks всегда входил в число старейших британских питейных заведений. По данным местного совета по туризму, основное строение, которое использовали под паб до настоящего момента, было построено в XI веке и первоначально использовалось как голубятня. Также есть сведения о том, что Оливер Кромвель провёл одну ночь на постоялом дворе при этом пабе во время гражданской войны в Англии.

Однако на данный момент хозяева вынуждены закрыть его «после длительного периода крайне сложных условий торговли», как поясняется в заявлении управляющего Кристо Тофалли, опубликованном на странице паба в Facebook. По его словам, вместе с командой этого заведения они делали всё возможное, чтобы паб остался на плаву и продолжал работать и дальше.

Но за последние два года финансовые условия настолько ухудшились из-за ограничений, вызванных распространением COVID-19, что им приходится признать своё поражение. «Разумеется, моё сердце разбито: этот паб был для меня чем-то большим, чем просто бизнес, и для меня было большой честью сыграть хотя бы маленькую роль в его истории», — подчеркнул Тофалли.

По его словам, определённые сложности ощущались и до пандемии, но её последствия оказались просто «разрушительными», из-за чего это историческое заведение просто не может дальше выполнять все свои финансовые обязательства.

Вся британская индустрия питейных заведений в целом начала испытывать трудности ещё до пандемии, поскольку люди стали всё чаще отказываться от выпивки в традиционных пабах в пользу баров, ресторанов и своих домов. По данным Управления национальной статистики Великобритании, в период с 2008-го по 2018 год было закрыто более 11 тыс. пабов. В результате их общее количество сократилось почти на четверть по сравнению с тем, что было раньше.

В то же время представитель пивоварни Mitchells & Butlers, которой принадлежит сейчас помещение исторического паба, заявил, что они ищут способы вновь его открыть. «Мы можем подтвердить, что, к сожалению, наши арендаторы в Ye Old Fighting Cocks передали управление долговым администраторам. Однако можем заверить местных жителей, что это ещё не конец для паба», — пояснил он в комментарии для CNN. По его словам, в настоящее время руководство пивоварни рассматривает все имеющиеся возможности и надеется как можно скорее снова открыть паб во главе с новой командой.