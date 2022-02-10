 

Рената Литвинова, Виктория Шелягова и другие гости светского ужина в Москве

10.02.2022, 12:54, Разное
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В ресторане Savva прошел ужин алкогольного бренда The Dalmore по случаю выхода его новой линейки Decades — трех односолодовых виски разных десятилетий, каждый из которых изготовлен в единственном экземпляре. Один был продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге в октябре прошлого года за 1 124 000 долларов. В Москве же презентовали ее пятую серию под гастрономическое сопровождение шеф-повара Андрея Шмакова.

Лично представить проект и провести дегустацию прилетел глобальный специалист компании Whyte&Mackay Стивен Мартин, а модерировал с ним разговор редакционный директор российского Forbes Николай Усков. Мероприятие посетили Рената Литвинова, Ян Яновский и Елена Фейгин, Виктория Шелягова, Полина Аскери, Екатерина Мцитуридзе, Елена Летучая, Александр Цыпкин, Уильям Ламберти, Екатерина Мухина, Игорь Гаранин, Ариан Романовский, Евгения Милова и другие.

Виктория ШеляговаПолина АскериЕлена ЛетучаяРената ЛитвиноваАриан РомановскийНиколай УсковАлександр ЦыпкинЕкатерина МцитуридзеЕкатерина МухинаИгорь ГаранинЕвгения МиловаСтивен Мартин, глобальный специалист Whyte_Mackay по односолодовым виски, и Уильям Ламберти



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