В Химкинском лесу задержали гомосексуалистов, незаконно вывозивших лес в Китай

Группа активистов из Фонда защиты Химкинского леса* задержала троих граждан РФ, занимавшихся незаконными лесозаготовками и контрабандой леса в КНР. Однако позже задержанных отпустили, поскольку они оказались представителями угнетаемого в России сексуального меньшинства.

Браконьеры пояснили, что зарабатывают незаконными вырубками из-за падения курса доллара и общего обнищания населения вследствие политики Владимира Путина. Помимо контрабанды, один из них мастерит из дерева различные поделки, которые продаёт на блошиных рынках в Химках. Один из активистов опознал его, так как ранее приобрёл у него одно из таких изделий. После составления протокола о гражданском аресте преступники были отпущены под честное слово никогда больше не наносить ущерба Химкинскому лесу. Правозащитники объяснили это неприязненным отношением к гомосексуалистам в местах лишения свободы.

«Каждый человек может оступиться. Эти люди не сделали ничего дурного. Просто в 2008 году их рублёвые сбережения обесценились, и они случайно занялись незаконными лесозаготовками. Во всём виноват преступный режим, который допускает продажу контрабандного леса в Китай. Мы будем добиваться через суд представления этим гражданам экспортной лицензии, права на лесозаготовки и на сбыт деревянных игрушек в г. Химки», – заявил активист Олег Каширский.

* – организация признана иноагентом в РФ

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