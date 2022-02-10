Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию

На снимке мать артиста позирует вместе с его сыном от первого брака Андреем.

“Мы тебя любим”, – написал Потап.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

О своих родителях артист в публичной плоскости упоминает редко. Известно, что его отец Андрей Потапенко – бывший военнослужащий, а мать является чемпионкой мира по подводному плаванию. После завершения карьеры работала тренером по плаванию.

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