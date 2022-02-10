 

Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию

10.02.2022, 12:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке мать артиста позирует вместе с его сыном от первого брака Андреем. 

“Мы тебя любим”, – написал Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

О своих родителях артист в публичной плоскости упоминает редко. Известно, что его отец Андрей Потапенко – бывший военнослужащий, а мать является чемпионкой мира по подводному плаванию. После завершения карьеры работала тренером по плаванию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / “Самые сексуальные ножки Украины”. Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом

30.12 / Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

11.08 / Польша захотела стать посредником между Лукашенко и оппозицией

24.01 / Макгрегор решил не завершать карьеру после боя с Порье

17.03 / Нардеп Богуцкая: При Богдане Зеленский был живым, интересным, нахрапистым, во все пытался вникать

08.03 / Российские спецслужбы подрывали доверие к западным вакцинам от COVID-19 в четырех онлайн-изданиях – The Wall Street Journal

18.08 / Отказавшийся подписать протокол член избиркома найден мертвым в Белоруссии

15.10 / Обещали рай на земле — перебежчики рассказали Guardian, как Пхеньян заманил их к себе по программе переселения

28.06 / Эксперт рассказал, как правильно пользоваться кондиционером

17.08 / В РФ создали самый дешевый электромобиль Zetta CM1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика