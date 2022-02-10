 

Гетманцев предложил в три раза повысить ренту на украинский газ – СМИ

10.02.2022, 12:38, Новости дня
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“Гетманцев предложил кратно повысить ставки ренты и на новый скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа. Повышение ренты мотивировано введением “диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ”, – отмечает издание.

Журналисты проанализировали законопроект и выяснили, что он предлагает ввести пять разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до $200/тыс. м3, до $400, до $600, до $800 и более $800. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% – со скважин глубиной более 5 км. Такие ставки ренты 54–69% предлагается установить к текущей цене на газ (более $800 за тыс. м3).

Сейчас, по данным издания, ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Гетманцев предлагает их сохранить только для цены ниже $200 за тыс. м3.

“Отметим, что ниже $200 цена в Украине за последние семь лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году. Также Гетманцев предложил кратно повысить ставки ренты и на новый скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа. Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта”, – подчеркнули в “Главкоме”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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