 

Переговоры Лаврова и главы МИД Британии начались в сдержанной атмосфере

10.02.2022, 12:36, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, находящейся в Москве с двухдневным рабочим визитом: они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью.

Встреча проходит в историческом особняке российского дипведомства на Спиридоновке, без представителей прессы – из-за сложной эпидемической ситуации, передает ТАСС.

При этом отмечается, что министры беседуют без масок, в то время как члены обеих делегаций почти в полном составе носят эти средства защиты.

Журналисты смогут посмотреть пресс-конференцию по итогам переговоров в онлайн-формате.

Лавров предпочел не пользоваться услугами переводчика. «Тут все понимают» – сказал министр, предложив своей британской коллеге продолжить английскую речь без пауз.

Трасс также сообщила, что утром перед переговорами успела побывать в МГУ, где увидела «выдающихся российских математиков в действии».

Ранее Лавров назвал встречу с Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.



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