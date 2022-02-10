 

Летающий радар А-100 решили передать на госиспытания в 2022 году

10.02.2022, 12:36, Новости дня
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На государственные испытания авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 «Премьер» планируется передать в этом году, сообщил генконструктор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.

«Начался важный этап испытаний А-100 – авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся на мировом уровне. В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания», – передает РИА «Новости» слова Вербы.

Как отмечают в Ростехе, в ходе нового испытательного полета были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры. Полет проходил с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения.

В Ростехе сообищи также, что А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром в штатном режиме.

«Специалисты концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» и ТАНТК им. Бериева в составе ПАО «ОАК» (оба входят в госкорпорацию «Ростех») провели первый полет авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 с включенным бортовым радиотехническим комплексом. Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения», – отметили в Ростехе.

В корпорации уточнили, что в полете были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры, самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний.

«Полет прошел в штатном режиме. Все системы и оборудование отработали корректно. Экипаж полностью выполнил полетное задание, поверив устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работу комплекса, установленного на самолет. Платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики», – рассказал командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК им. Бериева Сергей Пархаев.

Авиационный комплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А, на котором установлены разработанные «Вегой» обтекатель с новейшими антенной системой и специальным радиотехническим оборудованием. А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Как отмечают в Ростехе, при создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

Как сообщил ранее информированный источник, А-100 выполнил первый полет с включенным радиолокационным оборудованием в среду, 9 февраля, с аэродрома в Таганроге.



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