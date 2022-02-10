Вопрос дня: Откуда западные СМИ получают снимки российской военной техники?

В последнее время статьи во многих зарубежных изданиях выходят с качественными спутниковыми фотографиями, на которых видны места дислокации российских военных. Фотографии позволяют рассмотреть тип военной техники, следы, укрепления. По сути, все это можно отнести к развединформации. Часто подобными снимками иллюстрируют тексты о «концентрации российских войск вблизи украинской границы», пугая западную аудиторию.

Откуда СМИ получают все эти фотографии? Оказывается, помимо сливох из развезывательных структур подобные снимки сегодня может получить у западных коммерческих компаний, эксплуатирующих космические аппараты и спутники.

Почти все такие фотографии, которые маркируются как «изображения российской военной техники близ украинской границы» – это изображения, полученные при помощи спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сейчас для получения фотографий с подобным разрешением (около 30 см на пиксель) уже не нужны военные спутники-шпионы, с этим спокойно справляются космические аппараты коммерческого класса.

Еще несколько десятилетий назад дистанционное зондирование земли и ее фотографирование из космоса было сложной технической задачей. Гонка космических спутников шпионов, следящих за территорией противника стартовала практически сразу после начала космической эры. Менее чем два года после запуска первого спутника, 28 февраля 1959 года США запустили на околоземную орбиту спутник-фоторазведчик, созданный по программе CORONA (открытое название Discoverer). Основная цель такого аппарата – получение фотографий Земли. Естественно, американских военных интересовали в первую очередь территории СССР и Китая. Советский ответ, комплекс обзорной фоторазведки «Зенит-2» был принят на вооружение Советской армии спустя почти пять лет.

Спутники-шпионы того времени отличались большими размерами. Массивная оптическая система, сложный лентопротяжный механизм для пленки. Например, разведывательные спутники KH-11 KENNAN, которые и до сих пор используются США, имеют длину более 19 метров и диаметр около трех метров. Можно сказать, это огромный космический телескоп, направленный на Землю.

Отдельной проблемой была передача на Землю полученных снимков. К примеру у советских «Янтарей» отсек специальной аппаратуры, вместе с отснятыми пленками, возвращался на Землю после завершения программы полёта.

Последние два десятилетия сильно поменяли ситуацию. Электроника стала минюатюрнее, возможность передачи снимка сразу после его съемки стала нормой, сильно уменьшились размеры оптической системы. Вес такого аппарата снизился с нескольких тонн до считанных килограммов.

Спутники Dove американской коммерческой компании Planet Labs весят всего 5,8 килограммов и представляют собой трехюнитовый кубсат (космический аппарат собранный из трех стандартных кубиков со стороной 10 сантиметров каждый). А использование кластерных запусков позволило компании запустить и использовать созвездие космических аппаратов, непрерывно ведущих съемку и дающих раз в сутки полное изображение поверхности Земли с разрешением 3,5 метра.

Военные до сих пор используют свои космические аппараты. Однако коммерческие компании вплотную подобрались к ним по качеству изображения и явно обогнали по объемам получаемой информации и актуальности картинки.

Так что же может увидеть современный спутник дистанционного зондирования Земли в оптическом спектре? В зависимости от задач он способен выдавать фотографии земной поверхности с разрешением до 15-30 сантиметров на пиксель. Такие фотографии позволяют различить вид техники, определить степень постройки корабля или посчитать количество автомобилей на стоянке у супермаркета.

Отдельных людей на таких фотографиях разобрать сложно, но это, как правило, и не требуется. Еще примерно 50 лет назад специалисты НАСА определили предел различимых с орбиты деталей до примерно 10-12 сантиметров на точку. Лучше уже не сделать из-за искажений атмосферы. Хотя есть вероятность, что использование современных сверточных нейросетей и многократное фотографирование одно и того же места поможет обойти даже это ограничение.

На практике даже такое разрешение нужно далеко не всегда. Для слежения за техникой достаточно и 1-3 метров на пиксель, зато аппарат может на проходе снять гораздо большую по размерам территорию.

Обработка снимков тоже зачастую ведется при помощи нейросетей. «Натренированные» программы найдут танки и автомобили гораздо быстрее, чем это сделает человек вручную. Вот и получается, что при современных средствах дистанционного зондирования Земли передвижения техники и войск всегда практически как на ладони.

Естественно, что нужно помнить об ограничениях. Спутники ДЗЗ, работающие в оптическом диапазоне, бесполезны в случае даже легкой облачности.

В таком случае, чтобы продолжить слежение, используются радиолокационные спутники – они могут работать и ночью и в любую погоду. Правда, они не дают такой красивой картинки, но с задачей отслеживания справляются не хуже. Еще одно ограничение: из-за низкой орбиты большинства спутников ДЗЗ не умеют делать видеосъемку – слишком быстро проходят над требуемым местом.

Могут ли коммерческие спутники ДЗЗ осуществлять слежение за чужой территорией? Разумеется, космос общий, размещение там космических аппаратов абсолютно законно. Поэтому воспрепятствовать этому никак нельзя, можно лишь самостоятельно работать над увеличением количества собственных космических аппаратов ДЗЗ.

А как в РФ обстоят дела с рынком изображений, полученных с аппаратов дистанционного зондирования Земли? Основным заказчиком таких снимков является государство, по сути, этот рынок в нашей стране только формируется. Если вы хотите получить снимки с российских космических аппаратов, то сделать это, минуя Роскосмос, не получится. Продажа снимков, полученных с зарубежных космических аппаратов, в РФ возможна, есть несколько компаний, которые этим занимаются. Правда, для работы требуется получение лицензии на космическую деятельность.

В настоящее время на стадии разработки находится федеральный закон «О дистанционном зондировании Земли из космоса». Он призван заполнить пробелы в работе с данными ДЗЗ, существующие в настоящее время. В частности, остаются вопросы – может ли российская частная компания запустить подобные спутники и свободно в РФ продавать полученные с него фотографии.

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