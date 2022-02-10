Мнение: Тяжёлая работа за скромную зарплату

На Озоне набирают низкооплачиваемых удалёнщиков без специальности. Модераторов, контентщиков, поддержку — с минимальными требованиями к опыту и таланту. Чтобы любой желающий мог пройти за полдня курс молодого бойца и сразу же влиться в работу. Навроде Яндекс.Толоки, но только теперь Озон.

https://habr.com/ru/news/t/648487/

Теоретически маркетплейсы типа Озона, Яндекс.Маркета и Вайлдберриз — магазины будущего, естественное развитие рыночной экономики. Так как суть рынка в том, что покупатель выбирает товар по соотношению цена-качество, а маркетплейсы как раз (в теории) позволяют удобно выбирать.

Ещё несколько лет назад рыночная экономика в России была сильно искажена. Покупатель «выбирал» не лучшие товары, а товары, которые ему активнее рекламировали, и которые он мог найти на полке близлежащего гипермаркета. Из-за этого производители вынуждены были экономить на качестве, вкладывая все ресурсы в рекламу и в покупку места на полках. Я сейчас даю очень упрощённую картину — на практике дела по ряду причин дела обстояли несколько лучше. Вместе с тем токсичная связка рекламы и гипермаркетов делала своё чёрное дело: основная масса покупателей была вынуждена покупать хлам.

Экономисты называют это «рынок лимонов», желающие могут загуглить. Если вкратце: когда покупатели не могут легко проверить качество товара, продавцы мусора вытесняют продавцов качественных вещей. Покупатель всё равно платит за кота в мешке, а раз так, рассуждает покупатель, надо брать то, что подешевле. Продавцов мусора это устраивает, они остаются. Продавцы качественного товара в убыток работать не могут, они уходят.

Что касается рекламы, то многие недооценивают её силу. Однако давайте рассуждать логически — руководители корпораций не дураки. На рекламу не выделяли бы астрономические бюджеты, если бы реклама была бесполезна, если бы она не умела «гипнотизировать» потребителя. Я десять раз краем глаза видел рекламу пельменей «Кругляш» и ни разу не видел рекламу пельменей «Мясничий». Будьте уверены, когда я зайду в магазин, я куплю именно пельмени «Кругляш» — ибо я человек, а на людей реклама действует именно так. Таким образом, реклама создаёт проблему: вынуждает людей покупать не качественные товары, а товары, производитель которых сэкономил на качестве, чтобы влить больше денег в рекламу.

Маркетплейсы в теории могли бы стать идеальным решением проблемы. Места на виртуальных полках интернет-магазинов много, хватит на всех. Стандартизировать описание товара несложно. Остаётся создать надёжную систему отзывов, чтобы покупатели получили возможность сравнивать качество, и отменить рекламу — «неизбежное зло», которое после появления маркетплейсов перестало быть неизбежным.

Реклама была необходима раньше, в условном 19-м веке, чтобы покупатель узнал о существовании товара. Сейчас без рекламы можно обойтись — покупателю достаточно набрать в поиске слово «дрель», чтобы увидеть там сразу все дрели всех производителей. Если завтра Госдума запретит прямую рекламу потребительских товаров, потребители не испытают от этого ни малейших неудобств.

К сожалению, маркетплейсы пошли другим путём. Рекламу и всякие маркетинговые акции они оставили, ибо с их помощью можно выжать из аудитории дополнительный доход. А нормальную систему сравнения товаров они сделать не смогли, так как корпоративный интеллект весьма специфичен, он предпочитает «прыгать», а не «думать».

Типичный пример. Я хочу купить батарейки ААА, захожу в соответствующий раздел — хоть на Озоне, хоть на Маркете, хоть ещё где. Меня, покупателя, интересуют две вещи:

1. Цена за одну батарейку.

2. Рейтинг батареек, составленный достойным доверия экспертом.

На маркетплейсах нет ни того, ни другого. Хотя, казалось бы, раздели цену на количество батареек в упаковке — вот тебе цена за батарейку. Забронируй пару рабочих дней своей лаборатории, чтобы выборочно тестировать там батарейки из проходящих мимо партий. Сделать это можно почти бесплатно, с самым минимумом усилий. А вот поди ж ты — Озон нанимает не лаборантов и не экспертов по потреблению домохозяйств, а биороботов, которые будут проверять, нет ли в описании батареек матерных слов.

Это не только российская проблема — на Амазоне и на Али примерно тот же бардак, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Корпорации вообще не умеют делать хорошо и удобно: бюрократия устроена таким образом, что голоса умных и болеющих за дело людей имеют мало веса при принятии важных решений.

— Сколько мы заработаем дополнительно в следующем квартале, если примем ваше предложение и будем указывать цену за одну батарейку?

— Вероятно, нисколько. Но мы получим дополнительную лояльность покупателей, которая на периоде в несколько лет…

— Повернитесь, пожалуйста, в сторону двери. Я придам вам должное ускорение пинком.

Повторюсь, низкооплачиваемые модераторы, которых централизованно нанимает Озон, эту проблему не решат. Тут надо думать головой, для этого нужны специалисты совсем другого уровня. Хотя, конечно, маркетплейсы — шаг вперёд по сравнению с системой гипермаркетов, и армия модераторов тоже сделает неуклюжие маркетплейсы немного уютнее. Главное, чтобы ФАС продолжал следить за конкуренцией, и тогда всё будет постепенно улучшаться.

В комментариях к статье на Хабре пишут, что «на фоне МРОТ в 13890 рублей, 20 тысяч на полставки для многих регионов выглядит неприлично хорошими деньгами за такую работу. Если окажется, что 20 тысяч – не рекламная замануха, глубинка рискует остаться без продавцов, соцработников и еще массы прочих кадров».

Конечно же, такого не произойдёт, массово в Озон народ не ринется.

Во-первых, у нас не Европа, большая часть работников получает значительно больше, чем МРОТ. 40 тысяч — это в лучшем случае медианная зарплата. Ничего такого, за что стоило бы рвать жилы.

Во-вторых, так как Озон нанимает удалёнщиков, причём неквалифицированных, он вынужден жёстко контролировать их производительность. Если вы работаете на Озон восемь часов, вам придётся впахивать на совесть все восемь часов: без чаёв, перекуров, листания соцсетей и прочих радостей, которыми может расслабить себя, например, тот самый продавец местного сельпо, которого комментатор привёл в пример.

Получается выбор без выбора: или ты вкалываешь, зарабатывая 40 тысяч в месяц, или ты делаешь вид, что работаешь, зарабатывая 20 тысяч в месяц. Но если ты выбираешь вариант «вкалывать», немедленно выясняется, что для тебя есть работа на 40 тысяч и в твоём регионе — только не молчаливым биороботом, дрючащим на конвейере однотипные поля, а нормальная. В коллективе, с разнообразными и иногда интересными задачами, с перспективами роста. Таким образом, переходить в условный Озон большей части низкооплачиваемых работников нет смысла: для тех, кто готов «просыпаться и молотить», это далеко не лучшее предложение на рынке.

В-третьих, русские живут не только в России. Большая часть республик бСССР значительно беднее России, и там, да, зарплата в 40 тысяч рублей за неквалифицированный труд — предложение очень хорошее. Таким образом, если чего и ждать, так это дальнейшего развития индустрии фальшивых аккаунтов, когда удалённый работник числится жителем Пскова, а на самом деле работает из Луцка или Токтогула.

Наконец, повторюсь, ничего нового в предложении Озона нет — подобной удалёнки давно уже хватает с избытком, было бы только желание поискать. Так что вливание Озона на этот рынок ничего не изменит, рынок переварит новые вакансии, не заметив.

Такого рода работа тоже нужна. К примеру, тем, кто по каким-то причинам не может ни работать «очно», ни осваивать нормальную специальность. Или, допустим, школьникам, чтобы те поняли, какая каторга им предстоит, если они не будут уделять должного внимания учёбе. Кроме того, чем больше рабочих мест — тем лучше. Именно обилие рабочих мест делает зарплату высокой.

PS. Противников капитализма я в комментариях не жду. Мне кажется, у тех, кто тоскует по советским магазинам, нет морального права критиковать торговлю капиталистическую.