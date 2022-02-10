Польский профессор – несмотря на Крым, партнёрские отношения с Россией — это «азбука немецкой политики»

Германия не устаёт повторять, что РФ — это партнёр, с которым необходимо проводить конструктивный диалог и выстраивать хорошие, пусть и непростые отношения, считает польский профессор Гжегож Кухарчик. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что эти благие намерения Берлина не случайно сопровождаются реализацией таких «политических проектов», как «Северный поток — 2».



AP

«Это своего рода азбука немецкой политики, то есть поиск, как сегодня говорят в Германии, «хороших, хотя и непростых отношений с нашим российским партнёром», — такими словами польский профессор Гжегож Кухарчик прокомментировал состояние отношений на линии Берлин — Москва.

«Если мы посмотрим на заявления всех партий, входящих в состав нынешней правительственной коалиции в Германии, то в преддверии последних выборов они говорили одно и то же: РФ — это сложный партнёр, она взяла* Крым, но тем не менее с ней нужно вести конструктивный диалог».

По словам Кухарчика, именно из-за такой позиции немецкого истеблишмента и удаётся реализовывать такие стратегические и политические проекты, как «Северный поток — 2».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).