Insider – Берни Сандерс обвинил Путина в украинском кризисе, а США — в «лицемерии»

Сенатор США Берни Сандерс заявил, что за украинским кризисом, который может привести к «худшей войне в Европе за последние 75 лет», стоит президент РФ Владимир Путин, пишет Insider. Вместе с тем, политик признал обоснованность опасений Москвы насчёт расширения НАТО на восток, отметив, что США поступают «лицемерно», отказываясь обсуждать эту тему.



AP

Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс предупредил, что вторжение РФ на Украину может спровоцировать «худшую войну в Европе за последние 75 лет», призвав Вашингтон «предпринять все возможные попытки, чтобы найти дипломатическое решение этого конфликта, который может повлечь за собой чрезвычайные разрушения», пишет Insider.

Политик напрямую обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что за нынешним кризисом стоит именно он. При этом он также заявил, что опасения Москвы по поводу расширения НАТО на восток в сторону РФ «вполне обоснованны», а США их «лицемерно» не хотят принимать во внимание.

«Мы должны чётко понимать, кто несёт наибольшую ответственность за этот надвигающийся кризис: Владимир Путин, — написал сенатор в своей статье для The Guardian. — В 2014 году президент РФ уже захватил* часть Украины и теперь угрожает захватить всю эту страну, похоронив украинскую демократию».

По словам Сандерса, США должны «однозначно» поддержать суверенитет Украины и «дать понять, что Путин и его окружение столкнутся с серьёзным ответом со стороны международного сообщества, если тот не изменит курс». В частности, ранее администрация президента США Джо Байдена предупредила, что РФ грозят мощные экономические санкции в случае вторжения на Украину.

Вместе с тем Сандерс выразил озабоченность по поводу, как он выразился, «знакомого барабанного боя в Вашингтоне» на фоне напряжённости в отношениях с Россией из-за Украины, а также предостерёг от «воинственной риторики, которая набирает обороты перед каждой войной».

Сенатор также заявил, что признание «многогранности корней напряжённости» станет ключом к мирному урегулированию нынешнего кризиса.

Россия на протяжении многих лет выступала против расширения НАТО в Восточной Европе и вступления в альянс стран, ранее входивших в состав СССР. Особенно сильно её настораживает перспектива вступления в НАТО Украины, так как такой исход, по мнению Москвы, представляет собой экзистенциальную угрозу.

«Здесь неплохо вспомнить немного истории… Российское вторжение — это не ответ, равно как и неуступчивость НАТО, — подчеркнул Сандерс. — Также важно понимать, что Финляндия — одна из самых развитых и демократических стран в мире — граничит с Россией, но решила в НАТО не вступать».

«Путин может быть лжецом и демагогом, но и со стороны США было бы лицемерно утверждать, что мы не принимаем принципа сфер влияния», — добавил он.

Сенатор также напомнил, что на внешнюю политику США долгое время оказывала влияние Доктрина Монро, гласящая, что США — это господствующая в Западном полушарии держава, поэтому она может действовать соответствующим образом, в том числе и оправдывая государственные перевороты.

Сандерс отметил, что, даже если бы Россией не управлял такой «коррумпированный авторитарный лидер», как Путин, российское правительство «всё равно бы питало интерес к тому, какой политики безопасности придерживаются его соседи».

«Неужели кто-нибудь действительно считает, что США промолчали бы, если бы, например, Мексика заключила военный союз с противником США? — задался вопросом Сандерс. — Страны должны быть свободны в выборе своей внешней политики, но для принятия мудрых решений в этой сфере необходим серьёзный анализ выгод и издержек. Углубление отношений США и Украины в области безопасности, скорее всего, повлечёт за собой очень серьёзные издержки — причём для обеих стран».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

