Екатерина Варнава, Александр Гудков и Александра Бортич на премьере комедии “Орел и решка. Кино”

Вчера в кинотеатре “Москва” прошел закрытый показ комедии “Орел и решка. Кино”. Фильм по мотивам популярного тревел-шоу представили исполнители главных ролей Екатерина Варнава, Александр Гудков, Александра Бортич, Александр Молочников, Кирилл Каганович, а также режиссер Вазген Каграманян (“Любовь напрокат”), сценарист Андрей Золотарев (“Лед”) и продюсеры Нателла Крапивина, Владимир Маслов (“Топи”), Ольга Филипук и Александра Ремизова. Среди гостей показа были актеры Вадим Цаллати, Кузьма Сапрыкин, Софья Озерова, музыканты Мария Зайцева (2Маши), Аркадий «Istokiya» Фёдоров и другие.

Это моя первая официальная премьера – очень волнительно и безумно трепетно! Я не ожидала, что мне так понравится сниматься в кино. Это была невероятная съемочная команда!, – сказала собравшимся Екатерина Варнава.

Екатерина Варнава Александр Молочников и Александра Бортич Александр Гудков

Проект “Орел и решка” — про мечту жить так, как ты хочешь. Делать выборы, следовать своему пути и в каждой минуте чувствовать себя абсолютно счастливым. Когда несколько лет назад мне в голову пришла идея снять фильм, я подумала, что было бы здорово рассказать о жизни нашей съемочной группы, продюсеров, о людях, которые все время за кадром. Андрей Золотарев любезно согласился написать сценарий. Мы очень долго работали и в итоге нашли лучших партнеров — Кинопоиск. Я хочу сказать огромное спасибо, что вы нас поддержали. И всем сердцем желаю, чтобы зрители поверили в то, что любовь побеждает все!, — рассказала Нателла Крапивина.

“Орел и решка” — работа мечты: путешествуешь по миру и получаешь за это деньги. Так было раньше, а теперь продюсеру Валерии Репиной (Екатерина Варнава) сообщают о закрытии шоу из-за низких рейтингов. В съёмочной группе тоже кризис: ведущие (Александра Бортич и Александр Молочников) со скандалом разводятся, а эго режиссера (Александр Гудков) уже настолько велико, что не помещается в смету проекта. Чтобы вернуть популярность, команда отправляется в Абд-Эль-Акри — еще недавно закрытую для туристов страну, куда их приглашает молодой король на свою свадьбу. Но даже королевские планы могут выйти из-под контроля. Героям нужно не только снять эксклюзив, но и вернуться домой живыми — и все это без помощи золотой карты!

Премьера фильма состоится в День всех влюбленных, 14 февраля, только на “Кинопоиске”.

Александра Бортич Мария Зайцева Софья Озерова Кирилл Каганович Кузьма Сапрыкин Анар Халилов Вадим Цаллати Владимир Маслов, Нателла Крапивина Денис Власенко Александра Бортич, Екатерина Варнава, Александр Гудков Александра Бортич, Александр Гудков, Александр Молочников, Екатерина Варнава