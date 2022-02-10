 

Алек Болдуин вернулся на съемочную площадку после случайного убийства оператора

10.02.2022, 12:06, Разное
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В Великобритании начались съемки нового фильма “97 минут”, где одну из ролей исполнит 63-летний Алек Болдуин. Для звезды Голливуда это первый проект после трагедии на съемочной площадке фильма “Ржавчина”. Напомним, что осенью 2021 года Алек случайно и, к сожалению, смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. В своем видео-дневнике, как актер назвал свой видео-пост в Instagram, Болдуин признался, что возвращение на съемки далось ему непросто и еще раз вспомнил об ужасном случае. 

Я сказал, что буду вести небольшой дневник, пока путешествую и работаю. Сегодня у нас был первый день, что всегда непросто. Странно возвращаться на работу. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съемках этого фильма (“Ржавчина” – прим. ред.) произошла ужасная вещь – случайная смерть нашего кинооператора Галины Хатчинс, – поделился Алек со своими подписчиками. 

Информации о новой работе Болдуина пока немного. Известно, что “97 минут” – это триллер о захвате самолета, оказавшегося на грани крушения. Предположительно, Алек Болдуин играет в новой картине сотрудника Агентства национальной безопасности.

Алек Болдуин

Напомним, что 21 октября 2021 года Болдуин, продюсер и исполнитель главной роли фильма “Ржавчина”, ранил двоих человек – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. 42-летняя Галина от полученных травм скончалась. 48-летний режиссер получил ранение в ключицу и некоторое время был в больнице, но вскоре оправился от ранения. 

Расследование инцидента, которое, по мнению экспертов, может затянуться на долгие месяцы, а то и годы, продолжается. Некоторые участники съемочного процессы уверены в том, что продюсеры, в том числе и Болдуин, ответственны за смерть Галины. Через некоторое время после инцидента светооператор Серж Светной и помощник режиссера Мэми Митчелл подали на актера и продюсеров в суд с требованием компенсации.

Серж Светной и Галина ХатчинсАлек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”



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