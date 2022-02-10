 

Мундеп Дмитриева назвала «ужасной» ситуацию с уборкой снега в Петербурге

10.02.2022, 11:56, Новости дня
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Муниципальный депутат МО Правобережный Светлана Дмитриева высказалась о плохой уборке улиц Северной столицы от наледи и снега. Эксперт отметила, что от снежного коллапса систематически страдают не только пешеходы, но и водители.

По мнению мундепа, находиться на улицах города стало буквально опасно. Из-за оттепели снег превратился в «кашу». Автомобили проезжают по лужам, накрывают грязными волнами горожан, которые ждут общественный транспорт.

В наибольшей зоне риска оказались пожилые люди, которые за отсутствием необходимых физических возможностей просто не могут преодолевать такую полосу препятствий.

«Очень грязно, очень опасно ходить. Очень много луж. Пожилых людей мне очень жалко, потому что эти лужи обойти нереально, а перепрыгнуть они не могут», – акцентировала внимание на проблеме депутат в беседе с Peterburg News.

Ранее сообщалось, что в результате наступившей оттепели на улицах города образовался новый коммунальный коллапс. Пока градоначальник Петербурга Александр Беглов бездействует и не может наладить работу коммунальных служб, жители Северной столицы массово жалуются на ДТП и неубранные тротуары, которые систематически становятся причиной множества серьезных травм.



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