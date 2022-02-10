 

Венгрия отказалась размещать дополнительные силы НАТО на своей территории

10.02.2022, 11:47, Новости дня
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Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории, ей достаточно собственной армии, которая способна обеспечить безопасность республики, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны – это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны», – сказал министр в интервью телеканалу Euronews. 

Сийярто также критически отозвался о возможности введения новых антироссийских санкций. По его словам, очевидно, что они не работают. Политик назвал рестрикции полным провалом. 

«Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьезные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций», – подчеркнул Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Будапешт заинтересован в снижении напряжения и готов сделать все возможное для предотвращения новой холодной войны, выступая за диалог между Западом и Москвой. В то же время Путин заявил, что он проинформировал Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.



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