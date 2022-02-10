 

В России за сутки подтвердили почти 200 тыс. новых случаев COVID-19. Это новый рекорд

10.02.2022, 11:46, Новости дня
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Сутками ранее в стране также был зарегистрирован максимальный с начала эпидемии суточный прирост инфицирований коронавирусом – 183 103.

Скончался в России 9 февраля 701 пациент с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 13,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 338 тыс. больных.

Лидером по заболеваемости с начала эпидемии является Москва – более 2,5 млн случаев COVID-19 и почти 40 тыс. умерших.

В статистику по стране минздрав РФ включает данные из оккупированного Россией Крыма.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 февраля 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 399,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 5,7 млн пациентов с COVID-19. По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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