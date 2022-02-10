“Женщина-огонь”, “Девичье очарование”. Звезда ситкома “Танька и Володька” Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
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“Именно здесь я буду благодарить всех, кто приобщился к тому, чтобы мой дом стал уютным. В ближайшее время многих жду в гости, чтобы посидеть на кухне за чашечкой кофе и полялякать”, – написала она.
Песик в ролике подставила перед камерой черный высокий стул и, смеясь, прыгнула на него.
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“Танюсик, ты женщина-огонь. Молодчинка”, – прокомментировал подписчик lilchusko.
“Эта детская искренность и девичье очарование просто заставляют это подчеркнуть в комментариях”, – написал svk_avto_serhii.
Контекст:
Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.
Песик исполнила главную роль в сериале “Танька и Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.
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