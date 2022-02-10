“Женщина-огонь”, “Девичье очарование”. Звезда ситкома “Танька и Володька” Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой

“Именно здесь я буду благодарить всех, кто приобщился к тому, чтобы мой дом стал уютным. В ближайшее время многих жду в гости, чтобы посидеть на кухне за чашечкой кофе и полялякать”, – написала она.

Песик в ролике подставила перед камерой черный высокий стул и, смеясь, прыгнула на него.

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Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

“Танюсик, ты женщина-огонь. Молодчинка”, – прокомментировал подписчик lilchusko.

“Эта детская искренность и девичье очарование просто заставляют это подчеркнуть в комментариях”, – написал svk_avto_serhii.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик исполнила главную роль в сериале “Танька и Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

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