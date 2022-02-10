 

Украина разместила «Грады» вблизи линии соприкосновения с ЛНР

10.02.2022, 11:43, Новости дня
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Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

«Украинская сторона в нарушение Минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент. Так, нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка», – передает ТАСС слова Микужиса.

«Несмотря на это, нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. Необходимо отметить, что применение украинских РСЗО по территории республики не фиксировалось уже много лет. Размещение таких систем недалеко от линии соприкосновения является очередным доказательством агрессивных намерений Киева», – сообщил Микужис.

Ранее Разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину. 



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