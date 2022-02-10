 

Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

10.02.2022, 11:42, Новости дня
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Глава МИД Британии Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

За полтора часа до прибытия Трасс Александровский сад был оцеплен, такого усиления мер не было даже во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель летом 2021 года, а также в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона несколько дней назад, передает РИА «Новости».

Министр приехала в Александровский сад на машине из МГУ, где она встречалась с ректором университета Виктором Садовничим, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок, почтив минутой молчания память погибших воинов. Ее сопровождала посол Британии в РФ Дебора Броннерт.

После она направилась на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Могила Неизвестного Солдата – это памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «Пост номер 1» – установили в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Трасс в Россию подарком ко Дню дипломата.

Трасс прибыла в Москву в среду для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Сообщалось, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.



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