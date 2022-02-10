 

Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

10.02.2022, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава МИД Британии Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

За полтора часа до прибытия Трасс Александровский сад был оцеплен, такого усиления мер не было даже во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель летом 2021 года, а также в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона несколько дней назад, передает РИА «Новости».

Министр приехала в Александровский сад на машине из МГУ, где она встречалась с ректором университета Виктором Садовничим, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок, почтив минутой молчания память погибших воинов. Ее сопровождала посол Британии в РФ Дебора Броннерт.

После она направилась на переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

Могила Неизвестного Солдата – это памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год открыли мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «Пост номер 1» – установили в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Трасс в Россию подарком ко Дню дипломата.

Трасс прибыла в Москву в среду для проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Сообщалось, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Горбачев призвал бороться с оправданием политических репрессий

24.03 / Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

30.03 / Прожив в браке 72 года, американская пара смогла обняться после года в разлуке

14.02 / В мире сделали уже больше 170 млн прививок от кронавируса

18.09 / Помпео предостерег Суринам и Гайану о рисках сотрудничества с Китаем

16.05 / Дзюба стал многодетным отцом

14.09 / Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

14.12 / Киев пригрозил РФ «ответственностью» за продажу «Массандры»

19.09 / Кучера объяснил решение уйти с НТВ

14.10 / Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика