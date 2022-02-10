 

В Минпросвещения рассказали о судьбе уволившейся из-за стихов Хармса учительницы

10.02.2022, 11:38, Новости дня
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Учительница гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, не планирует работать в школе, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Отмечается, что педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе. 

В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший проверить сообщения. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе, пообещав провести проверку. 



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