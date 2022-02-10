Мнения: Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Вот уже которую неделю РФ и США ведут стратегический диалог, целью которого (что бы там ни говорили американцы об Украине) является выработка новых правил игры, а также воссоздание эффективной европейской системы безопасности. Москва и Вашингтон бьются над пунктами соглашения, американцы согласовывают их с союзниками, пытаются сохранить свое лицо – однако пока диалог тонет в деталях.

Вот уже которую неделю РФ и США ведут стратегический диалог, целью которого (что бы там ни говорили американцы об Украине) является выработка новых правил игры, а также воссоздание эффективной европейской системы безопасности. Москва и Вашингтон бьются над пунктами соглашения, американцы согласовывают их с союзниками, пытаются сохранить свое лицо – однако пока диалог тонет в деталях.

И на этом фоне известный немецкий политолог Александр Рар предложил разрубить гордиев узел проблемы двумя ударами. «Надо распускать ненужное НАТО и воскрешать ОБСЕ», – заявил он. Эффектное предложение – но насколько оно эффективно?

На первый взгляд, вполне. НАТО с точки зрения поддержания европейской безопасности действительно выглядит ненужным элементом. РФ уже 30 с лишним лет не угрожает безопасности европейских государств – интересы Москвы сейчас сосредоточены на постсоветском пространстве, находящемся вне оборонного периметра Альянса. Попытки же НАТО сконструировать образ враждебной РФ и защищаться от неё ведут лишь к резкому росту конфликтности в Европе – а точнее создают этот конфликт на пустом месте. И не простой конфликт, а потенциально ядерный. Поэтому на сегодняшний день НАТО – не инструмент, а препятствие на пути стабильного и безопасного развития Европы.

Что же касается ОБСЕ, то эта организация тоже формально обеспечивает безопасность в Европе – но у нее есть существенные отличия от НАТО. Прежде всего, ОБСЕ имеет гораздо более широкую повестку – и не с точки зрения американских хотелок, а согласно своему уставу. Во время создания в 1975 году ее проблематику рассовали по трем так называемым «корзинам». Первая – это военно-политическое измерение (контроль над вооружениями, предотвращение конфликтов и т.п.).

То есть те функции, которые исполняет и НАТО. Вторая же корзина – это экономика и экология. Не менее важные элементы европейской и даже глобальной безопасности, чем оружие и предотвращение конфликтов (если, конечно, подходить к вопросам экологии без тунберг-экстремизма). Наконец, третья корзина – это человеческое измерение. То есть защита прав человека, мониторинг электоральных процессов и т.п. Еще раз – всеми этими вещами ОБСЕ занимается исключительно легитимно, с согласия стран-членов, и ей не нужно организовывать никакие «гуманитарные интервенции» поперек решения Совбеза ООН.

Еще одно важное отличие ОБСЕ от НАТО кроется как раз в странах-членах. А именно в России, которая входит в ОБСЕ и не входит в НАТО. Ряд экспертов – в том числе и автор, – считают, что прекрасным способом решить конфликт между Москвой и НАТО, а также реализовать принцип неделимости безопасности было бы включение РФ в Североатлантический Альянс.

Однако очевидно, что такой сценарий нереализуем по политическим причинам – ни США, ни страны Балтии на него не пойдут ни при каких обстоятельствах. Но в ОБСЕ такой проблемы нет – РФ уже является ее членом, а, значит, и интегральной частью системы безопасности, в которую может спокойно инвестировать свои политические, экономические, идеологические и военные ресурсы. И если поднять статус ОБСЕ, если усилить организацию, пардон за тавтологию, организационно и политически, то, возможно, она действительно сумеет подменить НАТО?

Американский актив и Лига Наций

К сожалению, не сумеет. На пути реализации этого, безусловно, интересного, предложения есть ряд препятствий. Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения объективной реальности. Когда речь идет о безопасности Европы, на ум в первую очередь приходит российско-западный конфликт. Ну или миграционная угроза. Такие нарративы создают в голове западные СМИ и текущая повестка. Однако помимо этих угроз есть и иные. В частности, восточноевропейский национализм, процветающий почти во всех странах восточнее Германии.

Этот национализм не только создает национальные идентичности и не дает Польше, Венгрии и другим странам противостоять навязыванию европейских либеральных ценностей, но и влияет на взаимоотношение с соседями. Крайне негативно влияет. Дело в том, что у восточноевропейских стран огромное количество территориальных претензий друг к другу. Между Польшей и Чехией, Румынией и Венгрией, Болгарией и Румынией – практически все считают, что сосед владеет их «коренной» территорией. И НАТО позволяет эти реваншистские настроения гасить. Позволяет не потому, что все страны объединены в блок (тогда с этой ролью справился бы и Европейский Союз), а потому, что блока есть хозяин в лице Соединенных Штатов, которого все боятся. И до тех пор, пока будет существовать эта вертикально интегрированная структура, в восточной Европе будет относительный порядок.

В то же время роль США в НАТО отнюдь не только позитивная – Штаты выступают не как благотворитель, а как защитник своего важного актива. Распустить Альянс не получится потому, что американцы используют его как инструмент для военно-политического… нет, не противостояния России, а контроля Европы. Дело в том, что американская внешняя политика отнюдь не ограничивается российско-европейскими делами – интересы и амбиции США глобальны. И Вашингтон хочет, чтобы эти интересы и амбиции подкреплялись не только американскими, но и европейскими ресурсами. Но для этого нужно держать Европу под контролем, оказывать прямое влияние на формирование внешнеполитических и оборонных концепций Германии, Франции и других полезных стран – чем Штаты и занимаются в рамках НАТО. Вертикальной, напомним, структуры – в отличие от ОБСЕ, где американское влияние уравновешивается российским. Хотя бы потому, что ключевые решения в ОБСЕ принимаются консенсусом.

Собственно, именно эта модель принятия решений является не только сильной, но и слабой стороной ОБСЕ. Если эта организация в нынешнем ее виде будет заниматься решением европейских вопросов безопасности (не говоря уже о каких-то правозащитных моментах), то она рискует превратиться в очередную Лигу Наций, не способную принимать решения. Консенсусность и компромиссность ОБСЕ четко видны на примере миссии в Донбассе, где наблюдатели от этой организации не только не способны остановить украинские обстрелы, но даже не могут их нормально зафиксировать.

Именно поэтому ОБСЕ не годится на роль инструмента для поддержания европейской безопасности. Воскрешать ее бесполезно – нужно каким-то образом переформатировать. Вопрос в том, как и кто готов этим заняться? Судя по всему, проще уж РФ с США договориться по гарантиям безопасности.

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