 

В Минпросвещения рассказали о судьбе уволившейся из-за стихов Хармса учительницы

10.02.2022, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учительница гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, не планирует работать в школе, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Педагог гимназии из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, по сообщениям региона уволившаяся по собственному желанию после конфликта с административными работниками, сообщила о своем нежелании возвращаться в школу», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

Отмечается, что педагогу были предложены варианты, но в настоящее время она не планирует возвращаться к педагогической работе в школе. 

В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвавший проверить сообщения. Министр просвещения Сергей Кравцов потребовал восстановить Сапрыкину на работе, пообещав провести проверку. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Россия спекулирует на вопросе дефицита воды в Крыму – Марчук

20.05 / В двух индийских штатах объявили эпидемию «черной плесени» на фоне COVID

14.07 / Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России

21.11 / Девятиклассница из Вольска родила дочку от 42-летнего друга родителей

08.06 / ФБР изъяло биткоины с электронного кошелька взломавших Colonial Pipeline хакеров

23.02 / В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer/BioNTech

08.04 / Оказалось, что многие путают крики радости и страха

20.05 / Выложившего в Сеть видео допроса Галявиева полицейского уволили

20.10 / Оказалось, что умеренный шум повышает производительность труда

06.01 / Посол Украины в Германии усомнился в «трезвом немецком взгляде»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика