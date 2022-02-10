 

48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика

10.02.2022, 10:52, Новости дня
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“Счастливого “горбатого дня”! – написала она. 

Так называют середину рабочей недели – среду.

Клум снялась в облегающем длинном платье с вырезом на спине, доходящим до копчика. Образ она дополнила леопардовыми сапогами на шпильках.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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