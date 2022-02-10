48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Счастливого “горбатого дня”! – написала она.
Так называют середину рабочей недели – среду.
Клум снялась в облегающем длинном платье с вырезом на спине, доходящим до копчика. Образ она дополнила леопардовыми сапогами на шпильках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет