Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно

Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Франции положили под сукно, сообщил посол РФ с стране Алексей Мешков.

Мешков рассказал, что «первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина «Спутник V», это делегация французского исследовательского Института Пастера, она вернулась «с прекрасным отчетом» по вакцине, но его «положили под сукно» (оставили без рассмотрения – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».

«Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», – отметил он.

Напомним, в январе специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.